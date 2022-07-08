Авиньонский театральный фестиваль вернулся к зрителям

На юге Франции в Авиньоне после двухлетнего перерыва в привычном формате открывается знаменитый международный театральный фестиваль, самый большой в Европе, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В этом году в программе принимают участие более 40 спектаклей со всего мира. Наряду с официальной программой, любители театра смогут увидеть 1500 постановок в рамах фестиваля OFF.

Актриса из Италии Барбара Спатаро говорит: "Мы очень рады, потому что мы всегда принимали участие в этом праздничном параде, где все танцуют и поют, мы очень рады, что снова можем собраться вместе после двухлетней паузы".

До конца июля Авиньон становится столицей театра и архитектурное наследие города трансформируется в театральные подмостки - от величественного Папского дворца до импровизированных площадок в кафе.

Некоторые опасаются, что из-за новой волны ковида могут вернутся санитарные ограничения. Актер из Бельгии Никола Валентини говорит: "Всегда немного переживаю, что фестиваль остановят, но в Бельгии пока все в порядке и в Авиньоне, нам показалось, что тоже, надеемся что так будет и дальше".

Фестиваль открывается показом под открытым небом спектакля российского режиссера Кирилла Серебренникова по повести Антона Чехова "Чёрный монах", поставленного в гамбургском театре Thalia.