Европарламент поддержал право на аборт

Европейский парламент принял резолюцию, в которой резко осуждается ослабление в Соединённых Штатах охраны сексуального и репродуктивного здоровья женщин, а также лишение их права на аборт. В июне Верховный суд США отменил закон, разрешавший искусственное прерывание беременности по всей стране. Теперь эта практика будет зависеть от решения властей в каждом американском штате - более консервативные из них будут налагать на аборты запреты или жесткие ограничения, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Зелёный" депутат из Германии выразила солидарность с американками:

"Я была абсолютно шокирована, когда услышала о планах отменить защиту одного из фундаментальных прав, которым является право на аборты, - сказала Терри Рейнтке. - Как женщина, я верю в наше право распоряжаться собственным телом, самой делать выбор. Мы должны сделать всё возможное, чтобы дать отпор и сопротивляться такого рода атакам".

324 голосами против 155 в Страсбурге была одобрена резолюция, включает призыв добавить право на аборт в Хартию основных прав Европейского Союза.

Испанский социал-демократ указывает, что не все члены ЕС будут соблюдать это право по внутриполитическим причинам.

"В Европе есть некоторые страны, которые не гарантируют здоровье и репродуктивные права женщин. Это например, Польша, но есть и другие, - сказала Ираче Гарсиа. - В любом случае нужно, чтобы обеспечение сексуального и репродуктивного здоровье было занесено в Хартию основных прав ЕС, гарантирующую права человека.

В ЕС Мальта - единственная страна, где полностью запрещены аборты. В Польше действуют очень ограничительные законы. Европарламент призывает государства-члены обеспечить женщинам доступ к безопасному, легальному и бесплатному прерыванию беременности, а также к дородовым услугам и охране материнского здоровья.