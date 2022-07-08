Момент аварии на МКАД с участием девяти автомобилей

Момент ДТП, в результате которого на МКАД столкнулись девять автомобилей, попал на видео. Его передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На кадрах виден плотный поток машин на автодороге. В какой-то момент одна из них резко тормозит, из-за чего в авто врезаются другие машины.

Как сообщила Госавтоинспекция в Telegram, причиной аварии, предварительно, стал отрыв колеса у автомобиля Lada, который двигался по крайней правой полосе. Никто не пострадал.

Девять автомобилей столкнулись на внешней стороне 38-го километра МКАД утром в пятницу, 8 июля. Из-за массового ДТП затруднено движение, по внешней стороне автодороги для проезда свободны две полосы. На месте столкновения работают сотрудники оперативных служб.