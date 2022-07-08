Видео с моментом выстрела в экс-премьера Японии Абэ

Японский телеканал NHK опубликовал кадры, на которых запечатлен момент выстрела злоумышленника в экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Политик получил тяжелое ранение, сейчас за его жизнь борются медики, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Видно, что злоумышленник подошел сзади на близкое расстояние к Абэ и выстрелил в политика из дробовика. Сам Абэ даже не видел момента покушения, поскольку был поглощен речью.

Присутствовавшие бросились оказывать помощь пострадавшему политику.

Напомним, состояние здоровья бывшего премьера Японии Синдзо Абэ после покушения на предвыборном митинге в Наре вызывает самые серьезные опасения. Kyodo сообщает, что у политика, по всей видимости, произошла клиническая смерть.

В настоящее время экс-премьер, которого экстренно повезли в больницу, не подает признаков жизни.

Нападавшего удалось задержать. Им оказался 41-летний Тэцуя Ямагами. Его мотивы пока неизвестны.

Обстоятельства произошедшего сейчас уточняются.