Неизвестные поджигают машины и офисы бизнесменов в Балашихе

Серия поджогов произошла в подмосковной Балашихе, там горят машины и офисы. Местные бизнесмены уверены, что им объявили настоящую войну. Они даже называют конкретного человека, который может быть причастен к этим атакам. Делом уже занялись в полиции, но до официальных выводов свое расследование провел корреспондент РЕН-ТВ, передает Day.Az.

Пламя в считанные минуты охватило автомобиль. Сработавшая сигнализация, разбудила всех в округе. Пострадали сразу несколько машин, а сильнее всего - внедорожник родного брата Елены Хусаиновой.

"Человек живет в многоквартирном доме, просто случайно в два часа ночи выглянул в окно, а там какой-то шум. Сгорело несколько машин рядом", - рассказала Елена.

Mercedes родственника Елены разгорелся так быстро, что спасти его было уже невозможно. Сестра владельца уверена, что пожар - не случайность, это был умышленный поджог.

От дорогой иномарки ничего не осталось. К счастью, обошлось без пострадавших. Владелец этого автомобиля подозревает, что поджог - дело рук его бывшего коллеги. Таким способом он угрожает его семье.

В Балашихе несколько предпринимателей, в том числе и Елена Хусаинова вместе с братом, когда-то создали прибыльный бизнес. Рестораны, кафе, спортивные клубы, несколько автопарковок. Они до сих пор приносят немалые деньги. Вот только одному из партнеров - Сергею Алешину - всегда было мало, рассказывает совладелец и его бывший друг.

"Произошло все не резко. Мы начали проводить аудит, начали смотреть математику нашего бизнеса, она не совсем билась. Недостача под 50 миллионов", - рассказал Эдуард Хусаинов.

Коллегам пришлось расстаться с нечистым на руку партнером. После этого и началась серия поджогов. Первый произошел зимой в одной из бань, где Алешин как раз был директором.

"Наш соучредитель не захотел решить проблему цивилизованным путем - разделением активов, начал действовать путем как в девяностые", - рассказала ЕленаХусаинова.

Алешин, говорит Елена, пытался поджечь и ее дорогую иномарку. Она вовремя увидела дым, машину потушили. Правда, ремонт все равно обошелся в три миллиона рублей. Таким образом, за последние несколько месяцев сгорели четыре автомобиля, которые принадлежат владельцам общего бизнеса. Помимо поджогов неизвестные совершают и нападения на их заведения. Например, на кафе, которым руководит Елена.

Предприниматели говорят, что Сергей Алешин тоже когда-то имел здесь долю в 25 процентов. Зимой неизвестные разбили в кафе окна. На время пришлось остановить работу, что сильно отразилось на выручке.

Сергей Алешин, говорят его бывшие коллеги, не привык цивилизованно вести бизнес. Его методы - угрозы, поджоги и порча имущества. Ирина Кравец утверждает, Алешин просто отобрал у нее автостоянку.

"Эта стоянка принадлежала мне. Здесь находится мое здание. В границе этого участка я пользовалась этой парковкой. Алешин Сергей самовольно занял эту парковку под эгидой благоустройства Балашихи. Ему было выдано разрешение на благоустройство этого участка", - рассказала Ирина Кравец, пострадавшая.

Мы попытались узнать, кто теперь, на самом деле, хозяин этой автостоянки. Нам удалось встретиться с бизнесменом Сергеем Алешиным. У него своя версия произошедшего. Он убежден, что как раз бывших партнеры нечестно ведут бизнес. Правда, в детали не вдается.

"Он подлый человек, конченный. Он просто подонок", - заявил Сергей Алешин.

Юрист Алешина оказался более словоохотлив. Он утверждает, что серия поджогов не имеет к его клиенту никакого отношения.

"Почему у Хусаинова не может быть других врагов? Почему это не может быть случайный поджог? Вот я в городе давно живу. Мнение вообще такое, что подожгли, потому что машины ставят так, что нельзя проехать. Из-за этого. Потому что люди возмущаются. Вот именно зацепились за поджог и увязали его с Алешиным", - заявил юрист Алешина Владимир Миловидов.

Алешин и его юрист настаивают на проведении тщательного расследования и уверены, что полиция найдет настоящих поджигателей.

Бывшие партнеры Сергея Алешина уверены в своей правоте. Они уже написали заявление в полицию. Стражи порядка начали проверку. Видимо, виновных в поджогах теперь найдут следователи.