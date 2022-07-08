Китайская армия провела военные учения возле Тайваня

Официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И заявил, что Вооруженные силы Китая провели военные учения возле Тайваня. Об этом сообщает официальный аккаунт ведомства в соцсети WeChat, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая недавно организовала совместное патрулирование различных видов и родов войск и практические военные учения в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань", - сказано в сообщении.

Ши И отметил, что Соединенные Штаты в последнее время оказывают поддержку сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня", что "совершенно бесполезно и лишь вредит миру в Тайваньском проливе".

По его словам, китайские военные готовы отстаивать национальный суверенитет и безопасность, а также пресекать любые попытки организовать "независимость Тайваня".