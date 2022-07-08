В Петербурге продавцы избили жаловавшуюся на шум в магазине девушку

Стражи порядка начали проверку в отношении сотрудников небольшого магазинчика в Санкт-Петербурге, которые накануне избили девушку. Потасовка произошла на глазах у десятка очевидцев, все они прекрасно понимали причину конфликта. Торговцы превратили свой минимаркет в своеобразный "клуб по интересам" для пьяниц и дебоширов всего района. Говорят, купить там алкоголь можно даже ночью. Местные жители давно требовали прекратить эту круглосуточную вакханалию, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Около девяти часов вечера на тротуаре возле круглосуточного магазина на улице Шостаковича на асфальте лежит юная девушка, а сверху, безжалостно придавив ее ногой, сидит один из сотрудников минимаркета. По словам Ксении, ее повалил на асфальт мужчина. Вечером она зашла с мамой в магазин, чтобы попросить снять с двери колокольчик. Его звук уже несколько месяцев не дает девушке уснуть. Это был далеко не первый визит с просьбой убрать источник шума.

"Он сказал, что снимать не будет, навстречу нам не пойдет, и он вообще с нами разговаривать не хочет. Сказал, что это я поступаю неправильно, как-то себя не так веду. И мама сняла колокольчики с двери и показала ему этот звук. Сказала: "Посмотрите, это же раздражает, зачем вы это делаете, зачем вы провоцируете", - рассказала Ксения.

Затем, по словам девушки, продавец разозлился, выскочил из-за кассы, схватил ее за шею и вытолкал из магазина.

"Я пыталась вырваться, он держал за шею. Развернул меня к себе лицом, повалил на землю, ударил головой об асфальт, поставил правую ногу на грудь и сел на меня своим весом", - рассказала девушка.

Освободиться от агрессивного сотрудника минимаркета Ксении помогли двое проходящих мимо парней. Когда приехала полиция, обидчика и след простыл. Девушку увезли на скорой с ушибами, сейчас она находится под присмотром врачей.

По словам Марины, матери пострадавшей, колокольчик, из-за которого произошел конфликт - не единственный источник шума. Посетители круглосуточного магазина мешают жителям дома спать спокойно уже восемь лет.

"Крик, шум, потому что пьяные люди приходят в этот магазин. Они закупаются там алкоголем. В общем, неизвестно чем. И внизу они стоят и очень громко разговаривают на матерном языке. Они курят, ругаются", - рассказала мама Ксении Марина.

Женщина неоднократно обращалась в полицию, но сотрудники утверждали, что ничем не могут помочь. У магазина есть лицензия на продажу алкоголя. Правда, только в дневное время.

Двери круглосуточного магазина оказались закрыты. Правда, нашим журналистам удалось связаться с владельцем минимаркета по телефону. Он подтвердил, что знает о произошедшем. По его словам, виновник потасовки сейчас находится в отделении полиции.

Владелец магазина уверил, что не торгует алкоголем после 22 часов, а толпы людей просто приходят в торговую точку за закусками. Правда, потом все-таки признался.

"Ну, бывало дело, продавец ошибался. И то, наказывали. Государство штраф выписывало", - рассказал владелец скандального магазина.

По словам юристов, обидчика девушки может ждать реальное наказание.

"Действия граждан в отношении потерпевшего - применение физической силы, образует состав хулиганства. Грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу с применением насилия. В этом случае уголовный кодекс предусматривает ответственность до пяти лет лишения свободы", - рассказал адвокат Алексей Горичев.

По словам матери девушки, хозяин пытался извиниться перед ней, но этого недостаточно. Она написала заявление в полицию и планирует добиться реального наказания для агрессора. Тем временем правоохранители уже решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нападения на женщину.

Напомним, продавцы магазина избили девушку в Петербурге после того, как она пожаловалась на шум. По словам местных жителей, магазин расположен на первом этаже дома и работает круглосуточно, даже ночью продает алкоголь.