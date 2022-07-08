В доме выстрелившего в экс-премьера Японии Абэ нашли взрывчатку

В доме мужчины, который убил бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, обнаружили взрывчатку. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

41-летний Тэцуи Ямагами был задержан сразу после нападения на политика. Убийца выстрелил Абэ в спину из дробовика.

В здании, где жил устроивший покушение преступник, работают саперы, местных жителей просят не приближаться к жилищу.