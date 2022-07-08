Инфляция меняет привычки бельгийских покупателей

Тележки в брюссельском супермаркете заполняются всё меньше. Многие продукты стали слишком дорогими. В Бельгии, как и во всём Евросоюзе, галопирующая инфляция заставляет дважды подумать, прежде чем покупать, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Молодая мать Летиция душ Сантуш выбирает, на чём сэкономить, чтобы свести концы с концами:

"Имея двух маленьких детей, я вынуждена тратить на дорогие молочные смеси и салфетки. Но приходя в магазин, я вначале ищу вещи со скидками или подарки. Многое беру по акции, особенно мясо. По-моему, больше всего вырасли цены на фрукты и овощи".

Корреспондент Euronews Педру Сакадура передаёт:

"С инфляцией дорожают мясо, хлеб и овощи. Для потребителей простое посещение супермаркета становится почти охотой за спецпредложениями как за сокровищами. Например, сегодня вторая пачка салат идёт за полцены".

Бельгийцы отказывают себе и в домашнем уюте, берегут тепло и свет. Растущие счета за коммунальные услуги способны проделать брешь в семейных бюджетах.

Представитель Европейской организации потребителей призывает правительство помочь гражданам льготами и решать структурные проблемы в экономике:

"Инфляция, которую мы наблюдаем сейчас, не вызвана напрямую войной в Украине. Мы её ощущаем ещё с прошлого года, - сказала Камиль Перрен. - На самом деле инфляция связана в первую очередь с восстановлением экономики после COVID-19 и увеличившимися затратами в сельском хозяйстве, например, на удобрения и энергию. Это также связано с ростом цен на корма, которые мы импортируем для интенсивного разведения животных. Это не связано с проблемой отсутствия предложения. Это структурная проблема, действие которой будет долгим".

В июне инфляция в Бельгии приблизилась к 10% после того, как в мае она достигла самого высокого уровня за 40 лет. По прогнозу Национального банка, покупательная способность граждан не вырастет значительно до 2023 года. Домохозяйствам остаётся потуже затянуть пояса, как и всегда в период финансово-экономических неурядиц.