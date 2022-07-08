Петербуржцев напугал "упавший с неба" на проспект парашютист

В Санкт-Петербурге к удивлению местных жителей на проспект приземлился парашютист. Опасный полет, который мог закончиться трагедией, засняли пассажиры общественного транспорта, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что мужчина пролетал над Выборгским районом.

Местные жители испугались, что парашютист рухнет на автобус или линии электропередач, однако ему удалось благополучно приземлиться на тротуар около офисного здания на Суздальском проспекте.

Загадкой остается то, откуда любитель экстрима взялся в этом месте, поскольку рядом нет высотных зданий, откуда он мог совершить прыжок.