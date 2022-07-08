Засуха на берегах реки По в Италии

Это не пустыня. Во всяком случае всего полгода тому назад эти участки потрескавшейся высохшей земли были покрыты водой. На берега реки По здесь, в итальянском Борретто, с начала лета упали лишь несколько капель дождя. А комбинированный эффект повышения температуры сделал всё остальное, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"С ноября прошлого года количество осадков уменьшилось вдвое, а количество снега и на все 70%. Это не позволило заполнить озёра. А это имеет решающее значение для поддержания течения реки", - говорит Марко Гарделла, инженер-эколог из Управления речным бассейном реки По.

Джорджия Орланди, Euronews: "Это сюрреализм какой-то: идти фактически по руслу реки, которое стало видимым теперь вот здесь, где когда-то текла вода. Раковины можно увидеть повсюду: вот эта, например. Река По - самая большая река Италии, на неё приходится почти треть сельскохозяйственного производства страны, поэтому пострадал весь сектор. Но были случаи, когда последствия затрагивали и запасы питьевой воды. Официальные ограничения на воду были введены более чем в 100 муниципалитетах региона Эмилия-Романья".

Проблема усугубляется тем, что 700 тысяч человек, живущих в этом районе, используют воду для бытовых нужд. А увеличивающийся приток морской воды в реку По делает практически невозможным орошение.

Джорджия Орланди, Euronews: "Как вы можете видеть позади меня, уровень воды в реке настолько низок, что эти песчаные барьеры были созданы для того, чтобы собрать оставшуюся воду, чтобы при помощи этих водоотливных насосов её потом можно было использовать для орошения сельскохозяйственных культур".

Всего в нескольких минутах езды от берегов реки можно увидеть, как пострадали от засухи местные жители. В маленьком городке Фонтанеллато с населением около 7 тысяч человек мэр Луиджи Спинацци отключил главный городской фонтан и попросил горожан сократить потребление воды с 8 утра до 9 вечера.

Одним из решений стало и ограничение количества откачиваемой воды для орошения. Но это не единственная гонка со временем.

"Мы должны ускорить процесс перехода на зелёные, возобновляемые источники энергии, - планирует Меуччио Берселли, генеральный секретарь Управления бассейном реки По. - Это то, о чём мы больше и спорить не должны. Все знают, что это необходимо. Следующий год может быть ещё хуже, поскольку наши исследования показывают, что температура повысится, а засухи, подобные последней, потенциально могут длиться дольше, чем обычно".

По данным Управления бассейном реки По, использование денег из фонда восстановления ЕС может помочь решить проблему, хотя эксперты надеются больше на то, что следующей осенью дожди возобновятся, и уровень воды может вернуться к норме. Но климатический кризис усложняет даже этот прогноз.