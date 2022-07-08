Платини и Блаттер оправданы по делу о мошенничестве

Швейцарский суд города Беллинцона оправдал бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера и экс-главу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини по делу о мошенничестве. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В 2015 году в отношении Блаттера было открыто дело по подозрению в незаконном переводе 2 млн швейцарских франков Мишелю Платини, который тогда возглавлял УЕФА. Также экс-главу ФИФА обвиняли в продаже телеправ Карибскому футбольному союзу (CFU) на показ чемпионатов мира 2010 и 2014 годов значительно ниже рыночной стоимости.

В 2015 году он был отправлен в отставку со своего поста и отстранен на восемь лет от любой деятельности, связанной с футболом. В 2016-м Блаттеру удалось сократить срок дисквалификации на два года.

24 марта 2021 года Блаттер дисквалифицирован на 6 лет 8 месяцев за различные нарушения кодекса этики ФИФА. Поскольку предыдущие запреты на участие в футбольной деятельности, наложенные на Блаттера, еще не были сняты, то новое отстранение вступило в силу 8 октября 2021 года. Кроме того, Блаттер оштрафован на 1 млн швейцарских франков.