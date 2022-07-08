Бундестаг обвинили в провальной энергетической политике

Бундестаг виноват в провальной энергетической политике. Об этом заявил глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст в интервью Die Welt, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Депутат пожаловался на то, что Германия проводит политику под девизом "Ударим себя по лицу назло Путину". По его словам, антироссийские санкции только вредят экономике ФРГ и могут развалить страну.

При этом, как заметил Эрнст, Россия только выигрывает от высоких цен на топливо. Он объяснил это тем, что Москве "все равно", по каким трубопроводам идет энергия.

Парламентарий предупредил о 20-процентном снижении ВВП в стране в случае отказа от российских энергоносителей. Подобный сценарий Эрнст назвал "абсолютной катастрофой".