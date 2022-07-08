Умер экс-президент Анголы, учившийся в Баку
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Скончался бывший президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 80-летний политик скончался в Испании.

Напомним, что Жозе Эдуарду душ Сантуш учился в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (АГУНП) в 1963-1969 годах.