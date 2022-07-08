Рыбак выловил огроменного сома

Рыбак из Ульяновска на Волге выловил огроменного сома.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, вес сома составил 105 килограммов, а длина более двух метров. Не многие поверили в это и дабы доказать обратное, рыбак Павел выложил видео, где сома измеряют рулеткой.