Подозреваемый в убийстве Синдзо Абэ объяснил мотив своих действий

Подозреваемый в убийстве экс-премьера Японии Синдзо Абэ, Тэцуи Ямагами, признался полицейским в ходе допроса, что он не выступал против политических взглядов политика. Об этом пишет газета Yomiuri Shimbun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По неподтвержденной информации, подозреваемый был недоволен поведением Синдзо Абэ, что и заставило его пойти на покушение.

Газета Asahi Shimbun в то же время связалась с бывшим работодателем Ямагами, который охарактеризовал стрелка как замкнутого человека. По данным издания, мужчина около полутора лет работал грузчиком, однако уволился в мае, сославшись на проблемы со здоровьем.