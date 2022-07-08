В Неваде обнаружили человеческие останки на дне высыхающего озера

Изменение климата порой мешает скрыть следы преступления и раскрывает самые мрачные секреты, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Из-за засухи в штате Невада обмелело крупнейшее в США искусственное озеро Мид недалеко от Лас-Вегаса. Осматривая некогда затонувшие предметы, местные жители сделали жуткую находку - в ржавой бочке находились человеческие останки. Полиция Лас-Вегаса проводит расследование, делом также заинтересовались в местном Музее организованной преступности и правоохранительной деятельности.

Джефф Шумахер, вице-президент музея: "После того, как в бочке на дне озера Мид обнаружили тело, полиция пришла к интересным выводам. Прежде всего, было установлено, что несчастный был убит выстрелом в голову. То есть, это было убийство. По словам экспертов, труп пролежал в воде с конца 1970-х или начала 1980-х годов. Ну и сам факт, что он был помещён именно в бочку, тоже привлекает внимание".

Согласно представителю музея, это своеобразный почерк местной мафии, расцвет которой пришёлся на вторую половину XX века.

"Согласно выдвинутым версиям, скорее всего, убитого звали Гарри Паппас. Он был связан с чикагской мафией, контролировавшей прибрежный отель. Паппас отвечал за пристань для яхт и лодочные перевозки по водохранилищу," - говорит Джефф Шумахер.

За последние 40 лет лет уровень воды в озере опустился более чем на 50 метров. Береговая линия продолжает отступать, обнажая большую часть дна, возможно, это не последняя находка, напоминающая о разгуле мафиози в "городе грехов".