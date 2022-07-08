Немецкий энергоконцерн попросил помощи у властей

Германский импортер газа Uniper направил запрос правительству ФРГ с просьбой оказать ему помощь в финансовой стабилизации. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении финского энергоконцерна Fortum, материнской компании Uniper, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наша дочерняя компания Uniper сегодня подала запрос правительству Германии об оказании поддержки в соответствии с недавно принятым законодательством", - говорится в нем. В финском концерне уточняют, что с середины июня Uniper в силу снижения на 60% поставок российского газа оказалась под значительным финансовым давлением, так как была вынуждена закупать данный вид топлива у альтернативных поставщиков по ценам, серьезно превышающим установленные в контракте с "Газпромом" котировки.

По словам представителей Fortum, компания ведет "конструктивные переговоры с правительством ФРГ по вопросам стабилизации Uniper как в части деловых рисков, так и финансового профиля с целью обеспечения бесперебойных поставок энергоносителей в ФРГ". Один из возможных вариантов стабилизации бизнеса предполагает "реорганизацию делового портфеля для защиты критически важных для экономики ФРГ компаний путем их передачи во владение государства". Отмечается, что пока ни одно из обсуждаемых антикризисных решений не рассматривается в качестве основного.