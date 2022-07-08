В Бразилии объявлен трехдневный траур в связи с убийством Синдзо Абэ

Президент Бразилии Жаир Болсонару ввёл во всей стране трёхдневный траур из-за убийства бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Как передает Day.Az, об этом Болсонару сообщил 8 июля на своей странице в Twitter.

"С глубоким сожалением я получил известие о смерти Синдзо Абэ, блестящего лидера, большого друга Бразилии", - написал он.

"В знак уважения к японскому народу... я объявил трехдневный траур по всей стране. Пусть это убийство будет строго наказано", - отметил Болсонару.