https://news.day.az/world/1477534.html В Бразилии объявлен трехдневный траур в связи с убийством Синдзо Абэ
В Бразилии объявлен трехдневный траур в связи с убийством Синдзо Абэ
Президент Бразилии Жаир Болсонару ввёл во всей стране трёхдневный траур из-за убийства бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Как передает Day.Az, об этом Болсонару сообщил 8 июля на своей странице в Twitter.
"С глубоким сожалением я получил известие о смерти Синдзо Абэ, блестящего лидера, большого друга Бразилии", - написал он.
"В знак уважения к японскому народу... я объявил трехдневный траур по всей стране. Пусть это убийство будет строго наказано", - отметил Болсонару.
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