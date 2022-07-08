Пентагон объявил об очередном пакете военной помощи Украине

Четыре смонтированных на колесном шасси комплекса реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems), боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды среди прочего вошли в очередной американский пакет военной помощи Украине на $400 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу Министерство обороны США.

По его данным, в новый пакет помощи также включены 1 тыс. снарядов для артиллерии калибра 155 мм, три тактических транспортных средства, подрывные заряды, системы контрбатарейной борьбы, запчасти для военной техники.