https://news.day.az/world/1477554.html Пентагон объявил об очередном пакете военной помощи Украине
Пентагон объявил об очередном пакете военной помощи Украине
Четыре смонтированных на колесном шасси комплекса реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems), боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды среди прочего вошли в очередной американский пакет военной помощи Украине на $400 млн.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу Министерство обороны США.
По его данным, в новый пакет помощи также включены 1 тыс. снарядов для артиллерии калибра 155 мм, три тактических транспортных средства, подрывные заряды, системы контрбатарейной борьбы, запчасти для военной техники.
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