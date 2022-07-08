https://news.day.az/world/1477555.html Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Палестины
Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Палестины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
В Управлении по связям при Администрации президента Турции сообщается, что Эрдоган поздравил палестинского лидера со священным для мусульман праздником Курбан.
В ходе беседы Эрдоган и Аббас обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы.
Турецкий лидер пожелал, чтобы праздничные дни принесли мир, спокойствие и здоровье Палестине, странами региона и всеми исламскому миру.
Глава турецкого государства обратил внимание на значимость единства и солидарности между палестинцами.
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