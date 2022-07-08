Премьер Эстонии сообщила, что уходит в отставку

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила в пятницу, что покинет свой пост, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я сама внесла это предложение [об отставке], потому что, если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства", - приводит информационный портал Delfi слова Каллас.

"Важно то, что в нынешней ситуации у нас есть действующее правительство большинства, и для меня важно, чтобы мы провели реформу образования на эстонском языке и предприняли необходимые шаги, чтобы помочь людям справиться с кризисом", - добавила она.

3 июня президент Эстонии Алар Карис освободил от должности глав МИД, МВД и еще пять министров, которые представляли в правительстве Центристскую партию. Причиной раздора в правящей коалиции стало голосование центристами в парламенте против одобренного правительством на основе консенсуса законопроекта о начальном образовании на эстонском языке.