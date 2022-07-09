Акар и Резников обсудили пути прекращения огня в Украине
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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, сообщает пресс-служба Минобороны Турции.

Акар подчеркнул значимость скорейшего прекращения огня в Украине.

Турция продолжит вносить свой вклад в миростроительство и гуманитарную помощь Украине, добавил глава Минобороны.

В ходе беседы министры обсудили вопрос обеспечения безопасной транспортировки самолетов А400М в Турцию.