Наводнение в Индии - много погибших, десятки пропали без вести
Как минимум 15 человек скончались в результате наводнения из-за сильных ливней в Индии в районе пещеры Амарнатх в северной союзной территории Джамму и Кашмир. Еще 40 человек числятся без вести пропавшими.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал NDTV.
"15 человек погибли и более 40 пропали без вести в результате наводнения, вызванного ливнями в районе священной пещеры Амарнатх. Ситуация находится под контролем, дожди продолжаются. Исходя из уровня опасности, возможность амарнатх-ятра (паломничество в пещеры. - Ред.) временно ограничена из-за подтопления территории", - сказал представитель индо-тибетской пограничной полиции.
Он подчеркнул также, что, если погода нормализуется, паломничество возобновится в субботу, 9 июля.
Отмечается также, что все пострадавшие, точное число которых пока не называется, доставлены в больницу по воздуху.
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