Наводнение в Индии

Как минимум 15 человек скончались в результате наводнения из-за сильных ливней в Индии в районе пещеры Амарнатх в северной союзной территории Джамму и Кашмир. Еще 40 человек числятся без вести пропавшими.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал NDTV.

"15 человек погибли и более 40 пропали без вести в результате наводнения, вызванного ливнями в районе священной пещеры Амарнатх. Ситуация находится под контролем, дожди продолжаются. Исходя из уровня опасности, возможность амарнатх-ятра (паломничество в пещеры. - Ред.) временно ограничена из-за подтопления территории", - сказал представитель индо-тибетской пограничной полиции.

Он подчеркнул также, что, если погода нормализуется, паломничество возобновится в субботу, 9 июля.

Отмечается также, что все пострадавшие, точное число которых пока не называется, доставлены в больницу по воздуху.