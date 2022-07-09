https://news.day.az/world/1477583.html В Колумбии в ДТП с участием автобуса погибли четыре человека
В Колумбии в ДТП с участием автобуса погибли четыре человека
Четыре человека погибли, 27 пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в департаменте Бояка в центральной части Колумбии.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила в субботу газета El Tiempo.
Несколько пострадавших в настоящий момент находятся в больницах. Среди погибших - один несовершеннолетний. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус вылетел в кювет.
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