В Колумбии в ДТП с участием автобуса погибли четыре человека

Четыре человека погибли, 27 пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в департаменте Бояка в центральной части Колумбии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила в субботу газета El Tiempo.

Несколько пострадавших в настоящий момент находятся в больницах. Среди погибших - один несовершеннолетний. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус вылетел в кювет.