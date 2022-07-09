Квартиру россиян затопило трупной водой

В Алтайском крае (Россия) квартиру местных жителей затопило трупной водой, которая собралась в натяжном потолке. Инцидент произошел в Барнауле, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Запах в квартире усиливался на протяжении месяца, а также постепенно провисал натяжной потолок. Семья предположила, что 73-летняя соседка сверху их топит.

На стук в дверь женщина не отзывалась, тогда барнаульцы вызвали сотрудников правоохранительных органов и МЧС. Вскрыв квартиру, спасатели обнаружили тело пенсионерки, которое пролежало там больше месяца. В результате оказалось, что в натяжном потолке скопилась трупная вода.

Семья была вынуждена временно переехать, поскольку запах можно убрать только при ремонте. Однако для этого нужно убрать квартиру умершей соседки - этим должна заниматься администрация, поскольку жилье муниципальное.