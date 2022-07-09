Тело Абэ доставили в дом в Токио, где живет его семья

Тело убитого 8 июля экс-премьер Японии Синдзо Абэ доставили в расположенный в Токио дом, где живет его семья, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Катафалк с телом Абэ заехал в подземный гараж многоквартирного дома в районе Сибуя в Токио.

Весь переулок, где находится дом, строго охранялся и контролировался правоохранителями и национальной службой безопасности.