https://news.day.az/world/1477606.html Тело Абэ доставили в дом в Токио, где живет его семья - ВИДЕО
Тело Абэ доставили в дом в Токио, где живет его семья - ВИДЕО
Тело убитого 8 июля экс-премьер Японии Синдзо Абэ доставили в расположенный в Токио дом, где живет его семья, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Катафалк с телом Абэ заехал в подземный гараж многоквартирного дома в районе Сибуя в Токио.
Весь переулок, где находится дом, строго охранялся и контролировался правоохранителями и национальной службой безопасности.
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