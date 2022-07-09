Байден не смог найти выход после выступления в штаб-квартире ЦРУ

Президент США Джо Байден в очередной раз потерялся в пространстве, пытаясь определить, куда ему надо идти после выступления. На этот раз это произошло в ходе его визита в штаб-квартиру ЦРУ, мероприятие транслировал телеканал Fox News, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Американский лидер после выступления направился в район зрительного зала, после чего развел руки в стороны и несколько секунд стоял в недоумении.

После этого Байден сориентировался, но все равно пошел не туда, а почему-то в противоположном направлении.

Впрочем, сопровождающие помогли американскому лидеру выйти из положения, они представили ситуацию, как будто Байден хотел пожать руки присутствующим.