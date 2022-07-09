https://news.day.az/world/1477609.html Массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло на МКАД - ВИДЕО
Массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло на МКАД - ВИДЕО
Массовое ДТП произошло на юге МКАД. Там столкнулись сразу пять автомобилей.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, авария произошла в районе Профсоюзной улицы на 42-м километре кольцевой автодороги.
Информации о пострадавших не поступало. Движение в районе аварии затруднено.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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