Массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло на МКАД

Массовое ДТП произошло на юге МКАД. Там столкнулись сразу пять автомобилей.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, авария произошла в районе Профсоюзной улицы на 42-м километре кольцевой автодороги.

Информации о пострадавших не поступало. Движение в районе аварии затруднено.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.