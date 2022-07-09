https://news.day.az/world/1477610.html Один человек погиб при пожаре в котельной в Москве - ВИДЕО
Один человек погиб при пожаре в котельной в Москве - ВИДЕО
Крупный пожар произошел в котельной на северо-востоке Москвы. Один человек погиб.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, загорелось здание газовой котельной в Анадырском проезде. Сейчас горит помещение на первом этаже.
На втором этаже обнаружено тело погибшего.
Площадь пожара составляет 25 квадратных метров. Пожарные борются с огнем.
Устанавливаются причины возникновения возгорания.
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