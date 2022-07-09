Один человек погиб при пожаре в котельной в Москве

Крупный пожар произошел в котельной на северо-востоке Москвы. Один человек погиб.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, загорелось здание газовой котельной в Анадырском проезде. Сейчас горит помещение на первом этаже.

На втором этаже обнаружено тело погибшего.

Площадь пожара составляет 25 квадратных метров. Пожарные борются с огнем.

Устанавливаются причины возникновения возгорания.