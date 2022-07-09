https://news.day.az/world/1477612.html Заводы в США начали сокращать сотрудников из-за дорогого электричества
Заводы в США начали сокращать сотрудников из-за дорогого электричества
Американский промышленный комплекс начал отказываться от высоких затрат на электричество. Причиной стали очень высокие цены на энергоносители, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
В частности, второй по величине алюминиевый завод в Штатах вынужден был сократить 600 рабочих мест.
Дело в том, что счета за электроэнергию за последнее время выросли в три раза.
Кроме того, еще два сталелитейных завода начали отказываться от производства некоторых видов продукции, поскольку это стало им попросту не по карману.
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