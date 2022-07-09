Заводы в США начали сокращать сотрудников из-за дорогого электричества

Американский промышленный комплекс начал отказываться от высоких затрат на электричество. Причиной стали очень высокие цены на энергоносители, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В частности, второй по величине алюминиевый завод в Штатах вынужден был сократить 600 рабочих мест.

Дело в том, что счета за электроэнергию за последнее время выросли в три раза.

Кроме того, еще два сталелитейных завода начали отказываться от производства некоторых видов продукции, поскольку это стало им попросту не по карману.