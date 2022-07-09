https://news.day.az/world/1477615.html В Анапе на пляже упал электрокар с пассажирами - ВИДЕО
В Анапе на пляже упал электрокар с пассажирами - ВИДЕО
На пляже в Анапе опрокинулся электрокар с пассажирами. Сообщается, что в результате инцидента пострадал ребенок.
Видео произошедшего передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На представленных кадрах видно, что электрокар двигался на небольшой скорости, поехал задом и опрокинулся набок.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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