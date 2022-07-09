В Анапе на пляже упал электрокар с пассажирами

На пляже в Анапе опрокинулся электрокар с пассажирами. Сообщается, что в результате инцидента пострадал ребенок.

Видео произошедшего передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На представленных кадрах видно, что электрокар двигался на небольшой скорости, поехал задом и опрокинулся набок.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.