Шесть человек пострадали при забеге быков в Памплоне

В кровавую давку превратились в Испании традиционные забеги с быками, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Шесть человек получили серьезные травмы, попав под копыта разъяренных животных.

А все из-за того, что участников оказалось слишком много, при этом ни у кого не было профессиональной подготовки.

В толпе перед видом надвигающегося стада началась паника, и многих свалили с ног вовсе не животные, а соседи, бегущие рядом.