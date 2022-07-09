https://news.day.az/world/1477616.html Шесть человек пострадали при забеге быков в Памплоне - ВИДЕО
Шесть человек пострадали при забеге быков в Памплоне - ВИДЕО
В кровавую давку превратились в Испании традиционные забеги с быками, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Шесть человек получили серьезные травмы, попав под копыта разъяренных животных.
А все из-за того, что участников оказалось слишком много, при этом ни у кого не было профессиональной подготовки.
В толпе перед видом надвигающегося стада началась паника, и многих свалили с ног вовсе не животные, а соседи, бегущие рядом.
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