https://news.day.az/world/1477630.html Опубликовано новое видео с моментом покушения на Синдзо Абэ - ВИДЕО
Опубликовано новое видео с моментом покушения на Синдзо Абэ - ВИДЕО
Японские средства массовой информации опубликовали новое видео с моментом выстрелов в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Бывшего премьер-министра Японии убили сегодня утром, 8 июля, из самодельного оружия во время выступления. Ему было 67 лет.
Нападавшим оказался 41-летний японец Тэцуя Ямагами, служивший в японских ВМС. Задержанный заявил, что был "недоволен" политиком и "хотел его убить".
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