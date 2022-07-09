Опубликовано новое видео с моментом покушения на Синдзо Абэ

Японские средства массовой информации опубликовали новое видео с моментом выстрелов в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бывшего премьер-министра Японии убили сегодня утром, 8 июля, из самодельного оружия во время выступления. Ему было 67 лет.

Нападавшим оказался 41-летний японец Тэцуя Ямагами, служивший в японских ВМС. Задержанный заявил, что был "недоволен" политиком и "хотел его убить".