Объявлена дата похорон Абэ

Похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ пройдут 12 июля. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что траурная церемония состоится в родном городе политика Симоносеки (префектура Ямагути).

О нападении на Абэ стало известно утром 8 июля. Инцидент произошел во время предвыборного мероприятия в японском городе Нара. Бывший моряк Сил самообороны Японии 41-летний Тэцуя Ямагами подошел к политику со спины и выстрелил в него из дробовика. Позднее он объяснил, что из-за Абэ его семья столкнулась с серьезными финансовыми проблемами.

Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра Японии дважды: в 2006-2007 и 2012-2020 годах. 28 августа 2020 года он объявил об отставке.