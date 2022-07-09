https://news.day.az/world/1477657.html США и их союзники считают ядерную программу Северной Кореи приоритетной проблемой
США и их союзники считают ядерную программу Северной Кореи приоритетной проблемой
США, Южная Корея и Япония договорились считать ядерную программу Северной Кореи приоритетной проблемой.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, во время заседания G20 в Индонезии глава МИД Южной Кореи Пак Джин, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Японии Есимаса Хаяси подчеркнули важность возвращения официального Пхеньяна за стол переговоров, назвав ядерную программу Северной Кореи угрозой.
Дипломаты трех стран также обсудили проблемы, связанные с Китаем.
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