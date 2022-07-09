США и их союзники считают ядерную программу Северной Кореи приоритетной проблемой
Depozit faizini öncədən al!

США, Южная Корея и Япония договорились считать ядерную программу Северной Кореи приоритетной проблемой.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, во время заседания G20 в Индонезии глава МИД Южной Кореи Пак Джин, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Японии Есимаса Хаяси подчеркнули важность возвращения официального Пхеньяна за стол переговоров, назвав ядерную программу Северной Кореи угрозой.

Дипломаты трех стран также обсудили проблемы, связанные с Китаем.