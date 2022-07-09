В Шанхае неизвестный с ножом напал на посетителей больницы
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В Шанхае неизвестный с ножом напал на посетителей больницы.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Пострадали как минимум четыре человека, утверждается, что опасности для их жизни нет. Нападавшего уже задержали.