https://news.day.az/world/1477666.html В Шанхае неизвестный с ножом напал на посетителей больницы - ВИДЕО
В Шанхае неизвестный с ножом напал на посетителей больницы - ВИДЕО
В Шанхае неизвестный с ножом напал на посетителей больницы.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Пострадали как минимум четыре человека, утверждается, что опасности для их жизни нет. Нападавшего уже задержали.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре