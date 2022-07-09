Женщина-мотоциклист погибла в ДТП с грузовиком - ВИДЕО
30-летняя женщина - мотоциклист погибла в результате ДТП с участием грузовика на МКАД в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Сообщается, что ДТП произошло накануне вечером примерно в 21:30 по московскому времени на 5-м километре внутренней стороны МКАД.
По данным автоинспекции, водитель мотоцикла не справилась с управлением в месте проведения дорожных работ и опрокинулась на мотоцикле на проезжую часть, после чего на нее наехал водитель грузовика, который ехал в соседней полосе в попутном направлении.
От полученных повреждений женщина скончалась.
Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
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