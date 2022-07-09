Протестующие ворвались в резиденцию президента Шри-Ланки

Участники акции протеста в Коломбо ворвались во дворец президента Шри-Ланки. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В мае Шри-Ланка столкнулась с острейшим экономическим кризисом. Государство в Юго-Восточной Азии объявило дефолт по внешнему долгу.

В стране на данный момент острый дефицит бензина, топливо выделяют только пожарным, полицейским и медикам. Из-за нехватки бензина для генераторов страна осталась без света. Электричество там включают лишь на несколько часов в день.