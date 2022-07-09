Центробанк Аргентины ожидает инфляцию по итогам 2022 года на уровне 76%

Рост цен в Аргентине составит 76% по итогам 2022 года. Такой уровень инфляции спрогнозировали эксперты, которых опросил Центробанк республики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В конце июня 2022 года эксперты по рыночной аналитике прогнозировали, что инфляция в текущем году достигнет 76%", - говорится в докладе Банка Аргентины.

По оценке аналитиков, которых опросил регулятор, в 2023 году рост цен может превысить 60%, а в 2024 году - 50%.

В марте при заключении соглашения об урегулировании задолженности перед Международным валютным фондом (МВФ) правительство страны ожидало инфляцию в 2022 году в диапазоне от 38% до 48%.

Южноамериканская республика несколько последних лет подряд входит в число стран с самой высокой инфляцией. В 2021 году рост цен составил 50,9%, в 2020 году показатель был на уровне 36,1%, в 2019 году - 53,8%, в 2018 году - 47,6%