В Подмосковье разбился частный вертолет
В Московской области разбился частный вертолет. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что на борту находились два человека.
По данным портала, воздушное судно упало в Люберецком районе. Очевидцы рассказали, что вертолет зацепился за провода, задымился, а затем скрылся за деревьями. На борту находились два человека - по предварительной информации, никто не погиб.
В конце июня вертолет Ми-8 разбился в Якутии. Вертолет совершал полет из поселка Усть-Майского, однако до места назначения не долетел, и по технической причине попытался совершить аварийную посадку, но разрушился при столкновении с землей.
До этого в Ростовской области потерпел крушение штурмовик Су-25.
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