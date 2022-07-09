В Подмосковье разбился частный вертолет

В Московской области разбился частный вертолет. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что на борту находились два человека.

По данным портала, воздушное судно упало в Люберецком районе. Очевидцы рассказали, что вертолет зацепился за провода, задымился, а затем скрылся за деревьями. На борту находились два человека - по предварительной информации, никто не погиб.

В конце июня вертолет Ми-8 разбился в Якутии. Вертолет совершал полет из поселка Усть-Майского, однако до места назначения не долетел, и по технической причине попытался совершить аварийную посадку, но разрушился при столкновении с землей.

До этого в Ростовской области потерпел крушение штурмовик Су-25.