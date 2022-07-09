В Еврокомиссии испугались массовых беспорядков из-за нехватки газа

Зимой Европа может столкнуться с "очень серьезными конфликтами и распрями" в связи с подорожавшими энергоносителями, для предотвращения угроз массовых беспорядков региону придется вновь начать использовать ископаемое топливо. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению эксперта, вопрос предотвращения угрозы массовых беспорядков сейчас важнее, чем климатический кризис.

"Мы должны быть уверены, что наша промышленность, насколько это возможно, продолжит функционировать", - заявил Тиммерманс.

Вице-президент ЕК уверен, что если Европа не сможет преодолеть текущий кризис, то она собьется с пути преодоления долгосрочного кризиса. Политик добавил, что он должен не позднее 1 ноября заверить граждан Евросоюза, что наступающей зимой они не столкнутся с отопительным кризисом.

"Я искренне верю, что если мы не можем дать эту гарантию, то общество окажется на грани, как это происходит повсюду из-за высоких цен на энергоносители, инфляции, стремительного роста цен на продовольствие", - сказал Тиммерманс.