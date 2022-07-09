Новые кадры с протестующими в резиденции президента Шри-Ланки

В Сети появились новые кадры с протестующими, которые ворвались в резиденцию президента Шри-Ланки, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На кадрах, снятых внутри резиденции, видно, что протестующие заполнили весь холл в здании. Люди ворвались во дворец президента с криками, многие держат в руках флаги.