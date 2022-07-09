https://news.day.az/world/1477695.html В Сингапуре задержали мужчину, угрожавшего в соцсетях премьеру страны после нападения на Абэ
В Сингапуре задержали мужчину, угрожавшего в соцсетях премьеру страны после нападения на Абэ
Полиция Сингапура задержала мужчину, который в соцсетях угрожал премьер-министру страны Ли Сянь Луну сразу после того, как начали распространяться сообщения о нападении на бывшего главу правительства Японии Синдзо Абэ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По сведениям полиции, подозреваемым оказался 45-летний мужчина, его задержали, а компьютер, планшет и мобильные телефоны - изъяли.
По данному факту ведется расследование.
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