В Сингапуре задержали мужчину, угрожавшего в соцсетях премьеру страны после нападения на Абэ

Полиция Сингапура задержала мужчину, который в соцсетях угрожал премьер-министру страны Ли Сянь Луну сразу после того, как начали распространяться сообщения о нападении на бывшего главу правительства Японии Синдзо Абэ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По сведениям полиции, подозреваемым оказался 45-летний мужчина, его задержали, а компьютер, планшет и мобильные телефоны - изъяли.

По данному факту ведется расследование.