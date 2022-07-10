В Испании нашли останки самого древнего европейца

Археологи обнаружили на раскопках в горах Сьерра-де-Атапуэрка на севере Испании фрагмент челюсти человека, который жил около 1,2 и 1,4 миллиона лет назад. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание El País.

Обнаруженные останки на 200 тысяч лет старше аналогичной находки, сделанной в этом же регионе в 2007 году и до сих пор считавшейся самой древней окаменелостью гоминида, найденной в Европе. Точный возраст фрагмента будет подтвержден после полного научного анализа, который займет минимум шесть месяцев.

По словам содиректора исследовательского проекта Атапуэрка Эудаля Карбонелла, открытие, вероятно, поможет узнать виды людей, которые первыми обживали территорию современной Европы. Он допустил, что в этом регионе могли существовать и более древние гоминиды.