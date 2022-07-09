https://news.day.az/world/1477729.html Зеленский уволил послов Украины сразу в пяти странах
Зеленский уволил послов Украины сразу в пяти странах
Президент Украины Володимир Зеленский отправил в отставку послов Украины в Германии, Венгрии, Королевстве Норвегия, Чешской Республике и Индии.
Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют соответствующие указы, опубликованные на сайте ОП.
Так, президент Украины освободил Андрея Мельника от должности посла Украины в Федеративной Республике Германия, Любовь Непоп - в Венгрии, Вячеслава Яцюка - в Норвегии, Евгения Перебийниса - в Чехии, Игоря Полиху - в Индии и по совместительству в Республике Шри-Ланка, Народной Республике Бангладеш.
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