Зеленский уволил послов Украины сразу в пяти странах

Президент Украины Володимир Зеленский отправил в отставку послов Украины в Германии, Венгрии, Королевстве Норвегия, Чешской Республике и Индии.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют соответствующие указы, опубликованные на сайте ОП.

Так, президент Украины освободил Андрея Мельника от должности посла Украины в Федеративной Республике Германия, Любовь Непоп - в Венгрии, Вячеслава Яцюка - в Норвегии, Евгения Перебийниса - в Чехии, Игоря Полиху - в Индии и по совместительству в Республике Шри-Ланка, Народной Республике Бангладеш.