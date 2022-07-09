https://news.day.az/world/1477731.html Протестующие в Шри-Ланке подожгли здание резиденции премьер-министра - ВИДЕО
Протестующие в Шри-Ланке подожгли здание резиденции премьер-министра - ВИДЕО
Протестующие в Шри-Ланке, ранее проникшие на территорию резиденции премьер-министра, подожгли правительственное здание.
Как передает Day.Az, об этом сообщил в субботу новостной портал News First.
В субботу тысячи протестующих вышли на улицы Коломбо с требованием отставки действующего главы государства. Они прорвались в резиденцию Раджапаксы. Пострадали более 30 человек. На фоне протестов Викрамасингхе согласился покинуть свой пост.
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