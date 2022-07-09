Взрыв на газовой заправке в Ульяновске: пять пострадавших

9 июля в 16.05 в оперативную дежурную службу центра управления кризисными ситуациями по Ульяновской области по системе "112" поступило сообщение о загорании на комбинированной АЗС (производит заправку газом, бензином и дизельным топливом) на 70 км автодороги 73К-1427 рядом с н.п. Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области. Произошел хлопок емкости автомобиля газовоза с дальнейшим горением здания заправки. Населенному пункту Кузоватово угрозы нет. Расстояние до ближайших жилых домов - 350 метров. Жилые дома и здания в результате взрыва и пожара не пострадали.

Как передает Day.Az со ссылкой на Ульяновскую прессу, по информации областного центра медицины катастроф, пострадали 5 человек (персонал АЗС). Двое от госпитализации отказались, 3 человека направлены в медицинские учреждения. Два пациента в тяжелом состоянии, ещё один средней степени тяжести.

Губернатор Алексей Русских поручил региональному Минздраву держать вопрос на контроле.