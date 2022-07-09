Черный дым окутал Рим

Несколько районов на востоке Рима заволокло облаком черного дымом из-за крупного пожара. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, жителей нескольких домов на улице Виа Фадда пришлось эвакуировать.

В мэрии города назвали случившееся драматической ситуацией и призвали жителей города закрывать окна в домах из-за едкого дыма.

Огонь распространился на территории парка Ченточелле. Пламя затрагивает автоэвакуаторы. Люди сообщают, что слышали взрывы рядом с местом пожара. В какой-то момент пламя перекинулось на балкон жилого дома. Жителей двух домов пришлось эвакуировать.