https://news.day.az/world/1477758.html Умер экс-президент Мексики
Умер экс-президент Мексики
Бывший президент Мексики Луис Эчеверрия Альварес скончался прошедшей ночью в возрасте 100 лет. Как передает Day.Az, об этом в субботу написал глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор на своей странице в Twitter.
"От имени правительства Мексики я выражаю глубокие соболезнования семье и друзьям Луиса Эчеверрии Альвареса, президента Мексики в течение шестилетнего срока с 1970 по 1976 год", - написал Лопес Обрадор.
По данным местным СМИ, политический деятель скончался в своем имении в Куэрнаваке, штат Морелос. Причины смерти не раскрываются.
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